الدفاع الروسية: القضاء على 1660 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الاخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الاثنين “تحرير بلدة ستوروجيفوي في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1660 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات لقوات كييف في 24 ساعة”.

وقالت الوزارة “عززت قوات الشمال مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 50 قتيلا ودمرت له مركبتين، و3 مدافع غربية”، وتابعت “عززت قوات الغرب الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وصدت 7 هجمات وكبدت العدو 400 قتيل ودمرت له 6 مدرعات (أم 113) أمريكية ومستودعي ذخيرة ومدافع غربية”.

وتابعت الوزارة “عززت قوات الجنوب مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 400 قتيل ودمرت له مدرعة (أم 113) ومركبتين ومدافع غربية”، واضافت “تواصل قوات المركز تقدمها في جمهورية دونيتسك وصدت 13 هجوما وكبدت العدو 610 قتلى ودمرت له دبابتين ومدرعات منها أم 113 وماكس برو أمريكية و2 كوزاك أوكرانيتين و8 مركبات ومدافع غربية”.

واشارت الوزارة الى ان “قوات الشرق بلدة ستوروجيفوي في دونيتسك وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 155 قتيلا ودمرت له 4 مركبات ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية”، ولفتت الى ان “قوات دنيبر ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وصدت هجوما مضادا وكبدت العدو 45 قتيلا ودمرت له مدفعا و3 مركبات ومحطة حرب إلكترونية”، وتابعت “تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات المسيرات ولوجستيات العدو”، واضافت “تم إسقاط 14 مسيرة”.

المصدر: روسيا اليوم