فلسطين المحتلة: جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 02:08

فلسطين المحتلة: جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة

منذ 28 mins 23 December، 2024
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