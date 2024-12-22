مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 22-12-2024

عمليةٌ نوعيةٌ بثمانيةِ صواريخَ مجنّحةٍ وسبعَ عَشْرةَ مُسيّرةً انقضاضية، اَفشلت هجوماً اميركياً بريطانياً على الاراضي اليمنية، اَصابت حاملةَ طائراتٍ وعدداً من مدمراتِ الاعداء ، ما اربكَ عملَ القواتِ المتخبطةِ بمياهِ البحرِ الاحمر، وادَّت الى اسقاطِ مقاتلةٍ اميركيةٍ من نوع اف ثمانيةَ عشر..

هي نيرانٌ حارقةٌ للاميركيين ، لن تكونَ صديقةً لهم ما دامَ اَنهم يشاركونَ الصهاينةَ كلَّ عدوانٍ من غزةَ ولبنانَ الى عمومِ المنطقة، فالهجومُ اليمنيُ تسببَ بسقوطِ المقاتلةِ الاميركية، وهو ما اعترفَ به الاميركيون مُدَّعِينَ انها سَقطت بنيرانٍ صديقة. وستَسقطُ مثيلاتُها وكلُّ مخططاتِ قواتِها، ولن تَسقُطَ النخوةُ اليمنيةُ التي ستَبقى قِبلةُ جهادِها فلسطينَ وعنوانُ واجبِها نُصرةَ المستضعفين ..

وسيبقى اليمنيون بدافعِهم الايمانيِّ حاضرينَ في الميدان، وكذلك حزبُ الله وحركتا الجهادِ الاسلامي وحماس وكلُّ حركاتِ المقاومة – كما اكدَ الامامُ السيدُ علي الخامنئي اليوم . فايرانُ ليس لديها قواتٌ بالوِكالة، وليست بحاجةٍ الى ذلك متى ارادت ان تبادرَ الى ايِّ خطوةٍ في يومٍ من الايام، كما لفتَ الامام، اما غدُ المنطقةِ فسيكونُ أفضلَ من اليومِ بفضلِ الله ..

ولدعاةِ الانتصارِ من اميركيين وغيرِهم بعدَ خلقِهم الفوضى في سوريا – تاكيدٌ من الامامِ الخامنئي بأنهم واهمون، والحديثُ بتفاخرٍ عن دعمِ كلِّ من يثيرُ الاضطرابَ في ايرانَ سيَرُدُّ عليه الشعبُ الايرانيُ، الذي سيَسحقُ كلَّ من يَقبلُ ان يكونَ عميلاً لاميركا – كما حسمَ سماحتُه ..

والحسمُ على ما ستؤولُ اليه الصورةُ السوريةُ لا يزالُ صعباً، فالعدوُ الصهيونيُ على الارضِ باقٍ ويتمدّد، وتَبَدُّلُ الزِّيِّ لحكامِ سوريا الجددِ وصلَ الى ربطةِ عُنق، وتَبدُّلٍ بالخطاب، سمِعَهُ من قصرِ الشعبِ النائبُ السابقُ وليد جنبلاط الذي زارَ دمشقَ بعدَ طولِ انقطاعٍ على رأسِ وفدٍ من اللقاءِ الديمقراطي ومشايخِ الطائفةِ الدرزيةِ في لبنان .

فجنبلاط الذي يعرفُ المكانَ جيداً والخطابَ نفسَه، سمِعَه اليومَ من شخصٍ جديد، هو احمد الشرع الذي كان ابو محمد الجولاني، وآخرُ كلامِه ، اِنه يتحدث بمنطقِ الدولةِ والانفتاح وصفحةٍ جديدةٍ مع جميعِ المكوناتِ اللبنانيةِ بغضِّ النظرِ عن المواقفِ السابقة كما قال، على املِ ان تكونَ الاعمالُ اللاحقةُ مطابقةً للخطابِ المستجد..

المصدر: قناة المنار