فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 03:40

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم بالضفة الغربية

منذ 22 mins 23 December، 2024
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