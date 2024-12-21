الجمارك يوقف إخراج حمولة بواخر من الزجاج من المرفأ.. وموقع المنار يتحرى الأسباب

وردت الى صندوق الشكاوى في قناة المنار معلومات أن كمية كبيرة من الزجاج المشرط وصل إلى مرفأ بيروت ولم يتم إخراجها حتى الآن مما يفسح المجال أمام التجار المحتكرين لرفع سعر المتر إلى ٨٠ دولار في السوق.

بعد التواصل مع المعنيين، أفادت مصادر أمنية لموقع المنار أن “سبب عدم إدخال كميات الزجاج الضخمة التي وصلت سببها تلاعب بعض التجار بالافادات الجمركية وتسجيل البضائع على أسماء جمعيات للاستفادة من الاعفاءات الجمركية، ما أدى الى تجميد إخراج الكميات المستوردة من المرفأ لحين التأكد من صحة الإفادات”.

يذكر ان بعض التجار يستغلون مرحلة ما بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وترميم الابنية والمنازل المتضررة، بهدف رفع أسعار الزجاج والالمنيوم وغيرها من المواد.

المصدر: موقع المنار