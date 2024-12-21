الجمارك يوقف إخراج حمولة بواخر من الزجاج من المرفأ.. وموقع المنار يتحرى الأسباب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 22:20

الجمارك يوقف إخراج حمولة بواخر من الزجاج من المرفأ.. وموقع المنار يتحرى الأسباب

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
الجمارك اللبنانية
لبنان

وردت الى صندوق الشكاوى في قناة المنار معلومات أن كمية كبيرة من الزجاج المشرط وصل إلى مرفأ بيروت ولم يتم إخراجها حتى الآن مما يفسح المجال أمام التجار المحتكرين لرفع سعر المتر إلى ٨٠ دولار في السوق.

بعد التواصل مع المعنيين، أفادت مصادر أمنية لموقع المنار أن “سبب عدم إدخال كميات الزجاج الضخمة التي وصلت سببها تلاعب بعض التجار بالافادات الجمركية وتسجيل البضائع على أسماء جمعيات للاستفادة من الاعفاءات الجمركية، ما أدى الى تجميد إخراج الكميات المستوردة من المرفأ لحين التأكد من صحة الإفادات”.

يذكر ان بعض التجار يستغلون مرحلة ما بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وترميم الابنية والمنازل المتضررة، بهدف رفع أسعار الزجاج والالمنيوم وغيرها من المواد.

المصدر: موقع المنار

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