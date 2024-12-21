بالفيديو | شخص يصدم بشكل متعمد عنصر قوى أمن وشعبة المعلومات توقفه

أعلنت قوى الامن الداخلي عبر منصة “أكس”، “توقيف المجرم خليل احمد سبليني الذي حاول صدم وقتل عنصر قوى الأمن اثناء تأديته مهامه من قبل شعبة المعلومات”.

توقيف المجرم خليل احمد سبليني الذي حاول صدم وقتل عنصر قوى الأمن اثناء تأديته مهامه من قبل شعبة المعلومات#قوى_الأمن #الأمن_أمانة — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 21, 2024

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة صدم سبليني عنصر قوى الأمن بشكل متعمد، غير آبه لأي قوانين. ونقل الشرطي إلى احدى المستشفيات حيث قدمت له العلاجات اللازمة، وهو بحالة مستقرة.

ميقاتي إتصل باللواء عثمان وإطلع منه على ملابسات دهس الدراج ابو جودة

واتصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وإطلع منه على ملابسات عملية دهس الدراج في قوى الأمن الداخلي جورج أبو جودة، وإطمأن منه الى سلامته، وهنأه على سرعة متابعة الموضوع والقبض على الجاني.

وأكد ميقاتي وضع كل الامكانات المتاحة لمتابعة موضوع الدراج أبو جودة حتى النهاية، مشددا على ضرورة أن تقوم كل الأجهزة الأمنية بواجباتها “لضمان أمن الوطن والمواطنين”.

المصدر: موقع المنار