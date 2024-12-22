الإمام الخامنئي: ايران ليس لديها قوات “بالإنابة” ومستقبل المنطقة سيكون أفضل من واقعها الحالي

أكد الإمام السيد علي الخامنئي، أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ليس لديها قوات “بالنيابة”، ومخطئ من يكرر أن إيران خسرت قواتها بالنيابة، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية اذا أرادت القيام بأمر ما فإننا لا نحتاج لقوات.

وأوضح الإمام الخامنئي أن إيران لا تحتاج إلى قوات بالوكالة لو أرادت المبادرة إلى أيّ خطوة، وأنّ اليمن وحزب الله وحماس والجهاد يقاتلان انطلاقًا من إيمانهما وعقيدتهما.

وأوضح الإمام الخامنئي أن مخطط أميركا لفرض هيمنتها على بلد ما يكون إما تنصيب نظام استبدادي يخدم مصلحتها أو اثارة الفوضى، مشيراً إلى أن الشعب الايراني سيسحق كل من يقبل أن يصبح مرتزقة للولايات المتحدة.

وأكد الإمام الخامنئي، أن أميركا والكيان الصهيوني ومن يقف معهما يتوهمون بأنهم انتصروا، وأشار إلى أن الأميركيين يقولون إنهم سيدعمون من يثير الفوضى في إيران لكن الحمقى واهمون جداً ومخطئون.

وأوضح “هؤلاء اليوم يتحدثون بكلام فارغ. أحد المسؤولين الأمريكيين، في سياق تفاخره وتباهيه، قال ما معناه – على الرغم من محاولته تنميقه- “كل من يثير الاضطرابات في إيران، سندعمه”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيسحق تحت أقدامه كل من يقبل أن يكون عميلاً لأمريكا في هذا المجال.

وأضاف الإمام الخامنئي “يخالون الآن أنهم حققوا النصر. الأمريكيون والكيان الصهيوني، والمتعاونون معهم يشعرون وكأنهم انتصروا، وقد بدأوا بالتفاخر والتباهي”، وتابع “من صفات أتباع الشيطان أنهم عندما يتوهمون انتصارهم يفقدون السيطرة على ألسنتهم ويتبجّحون بتصريحات فارغة وسخيفة”.

بوما خص الأحداث في سوريا، قال الإمام الخامنئي “إنّ خطة أمريكا للسيطرة على الدول تعتمد أحد أمرين، إما إقامة حكومة فردية استبدادية يتعاونون معها ويتقاسمون مصالح البلد في ما بينهم، أو إن لم يتحقق ذلك نشر الفوضى وإثارة الاضطرابات”، وأوضح أنه “في سوريا انتهوا بإثارة الفوضى ونشر الاضطراب”.

وشدد على أن مستقبل المنطقة سيكون أفضل من واقعها الحالي.

مواقف الإمام الخامنئي جاءت خلال لقاء مع الآلاف من شعراء ومداحي أهل البيت (ع) في ذكرى ولادة الصديقة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء (ع).

المصدر: موقع المنار