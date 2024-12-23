الوزير بيرم للمنار : المقاومة تتصرف بطريقة واقعية ولكنها لن تسكت اذا استمر العدو بخروقاته

قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم ، إن” لبنان إلتزم بكل مكوناته باتفاق وقف اطلاق النار ولم يسجّل أي خرق من جانبه، في المقابل سجّل 280 خرقاً للعدو الصهيوني”.

وأضاف في مقابلة له على قناة المنار :”ان ما يحصل نضعه برسم الشعب اللبناني، للمؤيدين وللمعارضين”.

وأشار إلى أن”المقاومة تتصرف بطريقة واقعية ولكنها لن تسكت اذا استمر العدو بخروقاته”.

وأكد بيرم أننا” استطعنا بقوتنا فرض وقف إطلاق النار على العدو رغم كل ما يملكه من امكانات ودعم وتأييد”.

كما نوّه الوزير بيرم” باعتراف كبار ضباط العدو بأنهم استخدموا أطناناً من الصواريخ في محاولاتهم لكسر المقاومة، إلا أن المقاومين صمدوا وأحبطوا جميع محاولات العدو للتقدم عند الحدود”.

وفي الموضوع الرئاسي قال بيرم:”حزب الله يعتبر ان مرشحه ما زال الوزير سليمان فرنجية ما لم يعلن تنحيه او انسحابه من السباق الرئاسي”.

وتعليقا على التطورات في سورية قال بيرم “نحترم خيار السوريين ومنفتحون على الحوار ونتمنى ان يكون الموقف في سورية هو العداء لإسرائيل وليس في الموقف المطبّع”.

المصدر: قناة المنار