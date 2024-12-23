ترامب: سننشئ منظومة دفاع صاروخي جديد

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه “سيعمل على إنشاء نظام دفاعي صاروخي جديد أمريكي الصنع بالكامل للبلاد”.

وأضاف ترامب في حديث له الاحد أنه “سوف يأمر الجيش بالبدء في بناء درع دفاعية صاروخية كبيرة (قبة حديدية) ستصنع بالكامل في الولايات المتحدة”.

وتابع ترامب أن “الرئيس الأمريكي الراحل دونالد ريغان كان يعتزم بناء نظام دفاع صاروخي مماثل، إلا أن الجيش الأمريكى كان يفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة”، وأعرب عن ثقته في أن “القدرات الدفاعية الحالية تسمح للولايات المتحدة بإصابة الإبرة في السماء”، على حد تعبيره.

يذكر أن حفل تنصيب المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيتم في الـ20 من يناير/كانون الثاني القادم بالبيت الأبيض.

المصدر: سبوتنيك