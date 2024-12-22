الرئيس البنمي ردا على تهديد ترامب: سيادة بلادنا على قناة بنما غير قابلة للتفاوض – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 23:02

الرئيس البنمي ردا على تهديد ترامب: سيادة بلادنا على قناة بنما غير قابلة للتفاوض

منذ 22 mins 22 December، 2024
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