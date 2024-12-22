كتائب المجاهدين: استهدفنا تجمعا وخيما لجنود العدو الصهيوني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 23:02

كتائب المجاهدين: استهدفنا تجمعا وخيما لجنود العدو الصهيوني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون

منذ 43 mins 22 December، 2024
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