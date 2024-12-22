“الجيش الاسرائيلي” : أُصيب مقاتل احتياط من الكتيبة 429 في سلاح المدرعات التابعة للواء 10 بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم الأحد خلال معارك وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 19:58

“الجيش الاسرائيلي” : أُصيب مقاتل احتياط من الكتيبة 429 في سلاح المدرعات التابعة للواء 10 بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم الأحد خلال معارك وسط قطاع غزة

منذ 8 mins 22 December، 2024
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