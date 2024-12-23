ترامب: أنتظرعقد لقاء مع بوتين لحل النزاع في اوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأحد إنه “ينتظر عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل النزاع في أوكرانيا”.

وأوضح ترامب في حديث له “قال الرئيس بوتين إنه يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن، لذلك سننتظر ذلك ويجب أن ننهي تلك الحرب”، ووصف الصراع في أوكرانيا بأنه “فظيع”، وأكد أنه “لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من رئيس الدولة الحالي جو بايدن، لما حدث هذا الصراع”.

وقبل أيام، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه لم يلتق مع ترامب، منذ أكثر من أربع سنوات وأنه مستعد لعقد لقاء معه، واضاف “لا أعرف متى سنلتقي معه لأنه لا يقول شيئا عن ذلك، وأنا مستعد لذلك اللقاء وطبعاً في أي وقت”.

المصدر: روسيا اليوم