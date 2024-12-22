توقيف ثلاثة أشخاص استغلّوا نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازل ومحال في صفد البطيخ

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التّالي: “في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسرقات على اختلاف أنواعها، وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، تبيّن ارتكاب مجهولين لعمليّات سرقة محتويات منازل ومحال في بلدة صفد البطيخ- تبنين، مستغلّين نزوح أصحابها.

بنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ الاشتباه بكلّ من:

– م. ز. د. (مواليد عام 1974، لبناني)

– ح. ز. د. (مواليد عام 1990، لبناني)

– م. ح. (مواليد عام 1996، سوري)

وبتاريخ 4/12/2024، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيفهم.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة محتويات منازل ومحال في بلدة صفد البطيخ أثناء العدوان الإسرائيلي من معدّات كهربائيّة وصناعيّة، وهواتف خلويّة، وطائرات نوع “درون”، ومواد غذائيّة، وغيرها.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام