سرايا القدس – كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من إمطار قوة قناصة معززة بقوة مشاة بزخات كثيفة من الرصاص خلال محاولة تمركزها بأحد منازل المواطنين في البلدة محققين إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 06:04

سرايا القدس – كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من إمطار قوة قناصة معززة بقوة مشاة بزخات كثيفة من الرصاص خلال محاولة تمركزها بأحد منازل المواطنين في البلدة محققين إصابات مباشرة

منذ 1 ساعة 22 December، 2024
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