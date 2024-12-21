مصطفى حمدان: لم يبق لنا إلا كرامتنا ورشاشنا وصاروخنا لكي نموت كالاشجار وقوفا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 23:54

مصطفى حمدان: لم يبق لنا إلا كرامتنا ورشاشنا وصاروخنا لكي نموت كالاشجار وقوفا

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
مصطفى حمدان
لبنان

قال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان “أزيز المسيّرة فوق بنايات بيروت وجرافات الدي – 9 الأميركية وقنابل عمق الاعماق الهوكشتانية وذبح أطفال مستشفى كمال عدوان وصمتكم وعماكم وذلكم في غزة هاشم ومرصد جبل الشيخ ودير ميماس مسطرة ونموذج ونسق المسارات في الشرق الجديد الذي يرسمه لكم نتنياهو”.

واضاف حمدان في حديث له السبت “لم يبق لنا الا كرامتنا وخنجرنا ودولاب سياراتنا ورشاشنا وصاروخنا لكي نموت كالاشجار وقوفا وليس مثلكم أحياء خانعين تمشون كالاموات”، وتابع “انتم ترضون بما كتب نتنياهو لكم ديمقراطية وانتخابات وتطبيعاً وفذلكة اللاسيادة واللاكرامة وان جنحوا للسلم فاجنح له”، واكد “مثلكم ليس مثلنا ولله الحمد وهيهات منّا الذلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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