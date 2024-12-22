الليبراليون في كندا يحددون خليفة لترودو في حال استقالته

أفادت وسائل إعلام كندية بأن مسؤولين في الحزب الليبرالي الكندي يعتبرون كريستيا فريلاند خليفة محتملة لرئيس الوزراء جاستين ترودو في حال استقالته.

ونقلت قناة “سي بي سي” الكندية عن مسؤولين في الحزب الليبرالي قولهم إنهم يعتبرون فريلاند مرشحة محتملة لزعامة الحزب نظرا “لتجربته الإيجابية” للتواصل مع دونالد ترامب أثناء ولايته الأولى.

وكانت فريلاند آنذاك كبيرة المفاوضين الكنديين أثناء تمديد اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وحسب معلومات القناة، فإن من بين الزعماء المحتملين للحزب وزير المالية الحالي دومينيك لوبلانك والوزير السابق للإسكان والبنية التحتية شون فرايزر.

وكانت كريستيا فريلاند قد أعلنت في 16 ديسمبر الجاري عن استقالتها من منصب وزير المالية بعد أن قرر ترودو نقلها إلى وظيفة أخرى. وفي اليوم ذاته أعلن فرايزر عن استقالته أيضا.

وتسبب ذلك بانتقادات للحكومة من قبل المعارضة التي طالبت باستقالة ترودو. كما دعا عدد من المشرعين عن الحزب الليبرالي لاستقالة ترودو من رئاسة الحزب أيضا.

ورفض ترودو الاستقالة من رئاسة الحكومة وحزبه.

المصدر: وكالة تاس الروسية