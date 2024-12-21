حمية: على الأجهزة الأمنية حماية سائقي حافلات الدولة من التهديد والشتائم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 23:54

حمية: على الأجهزة الأمنية حماية سائقي حافلات الدولة من التهديد والشتائم

منذ 9 mins 21 December، 2024
علي حمية
لبنان

أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية في تصريح له السبت الى “تعرض سائقي خط العدلية – مجمع الحدث الجامعي (الجامعة اللبنانية) الذي افتتح يوم الجمعة لحملة من الشتائم مع تهديد بوقفهم العمل على هذا الخط اعتبارا من يوم الاحد”.

وتابع حمية “لذلك فإن مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية مدعوة للتحرك الفوري لحماية السائقين والحافلات العائدة للدولة من جهة وللحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة بالتوازي مع خدمات القطاع الخاص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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