حمية: على الأجهزة الأمنية حماية سائقي حافلات الدولة من التهديد والشتائم

أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية في تصريح له السبت الى “تعرض سائقي خط العدلية – مجمع الحدث الجامعي (الجامعة اللبنانية) الذي افتتح يوم الجمعة لحملة من الشتائم مع تهديد بوقفهم العمل على هذا الخط اعتبارا من يوم الاحد”.

وتابع حمية “لذلك فإن مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية مدعوة للتحرك الفوري لحماية السائقين والحافلات العائدة للدولة من جهة وللحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة بالتوازي مع خدمات القطاع الخاص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام