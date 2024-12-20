المانيا: مقتل وإصابة العشرات بحادثة دهس في أحد أسواق بمدينة ماغديبورغ

قتل 11 شخصا وجرح 60 آخرين بحادث دهس في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.

وذكرت وسائل اعلام المانية أن “11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 60 في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ عندما دهست سيارة حشدا من المتسوقين”.

ولفتت وسائل الاعلام الى أن “سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ وتم اعتقاله”، ووصفت حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية الحادث بأنه “هجوم إرهابي”.

بدورها، قالت صحيفة “بيلد” الالمانية نقلا عن مصادر إن “الشرطة طوقت منطقة السوق، وتقوم بفحصها بحثا عن وجود متفجرات”.

المصدر: روسيا اليوم