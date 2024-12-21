الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “الجبهة الشعبية”.. للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر السبت وفدا قياديا من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” برئاسة عضو اللجنة المركزية مسؤولها في منطقة صيدا سعيد أبو ياسين بحضور مسؤول شعبة صيدا في حزب الله علي فنيش ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وقدم الوفد التعازي باستشهاد سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله وبالشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا في معركة “أولي البأس” نصرة للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعا عن لبنان خلال العدوان الصهيوني”، وأشاد “بمواقف حزب الله الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته”.

وعرض المجتمعون الأوضاع في المخيمات لاسيما ملف الأونروا والوضع الاجتماعي داخل مخيم عين الحلوة، وحيوا “صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المظفرة في قطاع غزة والضفة الغربية الذين يسطرون الملاحم والبطولات يوميا ليكونوا الحجة على كل القاعدين والساكتين على ظلم هذا الشعب المضحي”، وشددوا على “ضرورة تضافر الجهود المخلصة من أجل خدمة الشعوب المستضعفة ومواجهة التحديات وفي مقدمتها محاولات تصفية القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام