سوريا: جيش الاحتلال أنشأ 7 نقاط دائمة في المنطقة العازلة على طول شريط فض الاشتباك في أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 20:50

سوريا: جيش الاحتلال أنشأ 7 نقاط دائمة في المنطقة العازلة على طول شريط فض الاشتباك في أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة

منذ 19 mins 21 December، 2024
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