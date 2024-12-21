هيئة البث “الإسرائيلية” عن مصدر “إسرائيلي”: نقلنا رسالة للتحالف الدولي تؤكد أن هجمات انصار الله تهدد استقرار المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 21 2024 - 20:50

هيئة البث “الإسرائيلية” عن مصدر “إسرائيلي”: نقلنا رسالة للتحالف الدولي تؤكد أن هجمات انصار الله تهدد استقرار المنطقة

منذ 24 mins 21 December، 2024
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