رئيس بلدية “حولون” جنوب “تل ابيب” شاي كينان قرر فتح الملاجئ العامة امام المستوطنين بسبب تمكن الحوثيين باليمن من استهداف “تل ابيب” بشكل متكرر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 20:48

رئيس بلدية “حولون” جنوب “تل ابيب” شاي كينان قرر فتح الملاجئ العامة امام المستوطنين بسبب تمكن الحوثيين باليمن من استهداف “تل ابيب” بشكل متكرر

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
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