اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “حوليت” في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 19:16

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “حوليت” في غلاف غزة

منذ 10 mins 21 December، 2024
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