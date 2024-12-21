وزيرة خارجية المانيا: لنزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش السوري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2024 - 00:44

وزيرة خارجية المانيا: لنزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش السوري

منذ 1 ساعة 20 December، 2024
وزيرة خارجية المانيا
أخبار دولية - المانيا

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة على أنه “يجب نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش الوطني في سوريا”. واضافت انه “يجب ألا يتعرض أمن تركيا للتهديد من شمال سوريا”.

وبالسياق، أشارت معلومات صحافية الى ان “وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أخبر نظيرته الألمانية أنه على حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب، إلقاء السلاح وحلّ الجماعتين”.

وقبل أيام شددت بيربوك أنه “يجب ألا تسقط سوريا الآن بين أيدي متشددين آخرين”، تحت أي شكل من الأشكال، داعيةً “كل الأطراف إلى تحمل جميع مسؤولياتها تجاه كل السوريين”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة