“لقاء الاحزاب”: لا يمكن ردع العدو الاسرائيلي إلا بالمقاومة المسلحة

لفت “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له الثلاثاء الى ان “ما حصل في سوريا، على أثر سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وفّر الفرصة للعدو الصهيوني لتدمير القدرات الاستراتيجية الدفاعية للجيش العربي السوري والمراكز العلمية والبحثية وقيام جيش العدو باحتلال أجزاء من الجنوب السوري”.

ودان اللقاء “بشدة هذا العدوان الصهيوني على سوريا، والذي يؤكد الأطماع التوسعية الصهيونية”، واشار إلى أن “كيان العدو يسعى إلى فرض هيمنته على سوريا وكل المنطقة، مما يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا العدو لا يمكن ردعه إلا بالمقاومة المسلحة”، وشدد على انه “في اللحظة التي تغيب هذه المقاومة او أي قوة لردعه، فإن العدو سرعان ما يستغل ذلك للتمادي في عدوان وتوسعه في الأرض العربية”.

من جهة ثانية، استنكر اللقاء “بشدة الخروق الصهيونية المستمرة للقرار ١٧٠١، الذي نص على وقف الأعمال العدائية”، وأكد أن “هذه الخروق، إنما هي برسم اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار وهي تبرهن على وجهة نظرنا بأن هذا العدو المحتل لا يمكن أن يتراجع ويوقف اعتداءاته، إلا من خلال المقاومة”، وتابع “كما تثبت أن الأرض المحتلة لا يمكن أن تستعاد وتحرر إلا عبر المقاومة، وهو ما يؤكد ضرورة التمسك بسلاحها، ضمانة للبنان في مواجهة الاحتلال وعدوانيته”.

وفي سياق آخر، شدد اللقاء على “إجراء انتخابات رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعيدا من أي تدخلات خارجية، وبما يضمن انتظام عمل المؤسسات وتطبيق اتفاق الطائف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام