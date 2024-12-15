14 شهيدا وأكثر من 30 إصابة في قصف الاحتلال منازل بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 06:12

14 شهيدا وأكثر من 30 إصابة في قصف الاحتلال منازل بمدينة غزة

منذ 1 ساعة 15 December، 2024
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