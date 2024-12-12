الشيخ أبي المنى دان العدوان الاسرائيلي على الخيام: انتهاك للسيادة اللبنانية وللقرار 1701

دان “شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز” في لبنان الشيخ سامي أبي المنى “استهداف بلدة الخيام بغارة جوية من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في وقت لم يمر يوم واحد على بدء الجيش انتشاره، إنفاذا لقرار وقف اطلاق النار”.

ورأى الشيخ أبي المنى في بيان له الخميس ان “اعتداء اليوم يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 ويحمّل المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة وفرنسا مسؤولية لجم العدو لعدم تكرار مثل هذه الخروقات، التي من شأنها تهديد الامن والاستقرار في تلك المنطقة”.

وأكد الشيخ أبي المنى على “أهمية التنسيق المطلوب من قبل الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) مع لجنة المراقبة المكلفة الاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار لاتخاذ الاجراءات الحازمة لضمان حماية الحدود الجنوبية وأمن سكان القرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام