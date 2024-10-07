سرايا الـــقـدس – كــتـيـبـة طولكرم : يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في مخيم نورشمس من عدة محاور ضد القوات المُقتحمة وآلياتة العسكرية بكل قوة واقتدار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 04:58

سرايا الـــقـدس – كــتـيـبـة طولكرم : يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في مخيم نورشمس من عدة محاور ضد القوات المُقتحمة وآلياتة العسكرية بكل قوة واقتدار

منذ 2 ساعة 7 October، 2024
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