اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “ميروم جولان” في الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 01:00

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “ميروم جولان” في الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 43 mins 6 October، 2024
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