المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا بصلية صاروخية قوات العدو الإسرائيلي أثناء محاولة إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستعمرة المنارة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 02:32

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا بصلية صاروخية قوات العدو الإسرائيلي أثناء محاولة إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستعمرة المنارة

منذ 1 ساعة 6 October، 2024
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