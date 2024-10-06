مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 23:30 من يوم السبت تحركاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وحققوا إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 01:00

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 23:30 من يوم السبت تحركاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وحققوا إصابات مؤكدة

منذ 51 mins 6 October، 2024
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