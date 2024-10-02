مراسلنا علي شعيب في رسالة ميدانية.. ملاحم بطولية وأبناء سيد المجاهدين يحولون الغزاة إلى أشلاء

وفي اليوم الأول للإعلان عن بدء التصدي للقوات المعادية المتسللة نحو الاراضي اللبنانية، سطر ابناء سيد المجاهدين والشهداء السيد حسن نصرالله (قده) ملاحم بطولية على امتداد الحدود.

متربصون.. يراقبون.. يصوبون.. يقتلون كل غازي لإرض العزة والكرامة في جنوب لبنان.

ها هي صواريخهم ومدافعهم وبنادقهم وعبواتهم الثقيلة تتفجر في الصهاينة ودباباتهم، وتحول ابناء القردة والخنازير الى أشلاء.

مارون الراس تشمخ برأسها مجددا كما كل يوم، ويارون ترفع هامتها عزا ونصراً، والعديسة تفخر برجال مقاومتها الذين اذل المحتل عند اعتاب “مسكاف عام”. 2 تشرين الاول.. إنه يوم مجيد في تاريخ مقاومتنا المجيدة…

وتخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية، وأوقعت في صفوفهم إصابات عدة. وتصدت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم الاربعاء، لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر، واشتبكت معها وأوقعت بها خسائر وأجبرتها على التراجع.

وفجر مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم عبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد قوة اسرائيلية بين قتيلٍ وجريح، كانت تُحاول الإلتفاف على بلدة يارون جنوبي لبنان من جهة الحرش.

واقر جيش الاحتلال بمقتل 8 جنود بينهم 3 ضباط اليوم في الاشتباكات مع حزب الله عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وإصابة 7 آخرين، إصابات اثنين منهم خطرة. وأفادت وسائل اعلام العدو أن من بين القتلى قائد مجموعة جنود بوحدة “إيغوز” التابعة للكوماندوز، في وقت تدور اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

ودمرت المقاومة الإسلامية مساء اليوم 3 دبابات “ميركافا” اسرائيلية بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس.

المصدر: موقع المنار