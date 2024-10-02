المقاومة الإسلامية تشتبك مع الجيش الاسرائيلي عند الحدود ومقتل ضابط صهيوني

تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية، وأوقعت في صفوفهم إصابات عدة وما زالت الاشتباكات مستمرة.

تصدت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم الاربعاء، لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر، واشتبكت معها وأوقعت بها خسائر وأجبرتها على التراجع.

وفجر مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم عبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد قوة اسرائيلية بين قتيلٍ وجريح، كانت تُحاول الإلتفاف على بلدة يارون جنوبي لبنان من جهة الحرش

واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط إسرائيلي وهو قائد مجموعة جنود بوحدة “إيغوز” التابعة للكوماندوز، في وقت تدور اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال جيش العدو إن المواجهة مع “وحدة ايغوز” حصلت داخل مبنى وتمّ سحب الجنود المصابين تحت إطلاق النار والصواريخ.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ “هناك تقارير أولية تفيد بمقتل وإصابة 20 جنديًا في كمين أعده حزب الله ببلدة العديسة جنوب لبنان، حالة بعضهم حرجة”.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّ “طائرات الإحتلال نقلت جرحى من الجيش إلى المشافي بعد حدث أمني على الحدود اللبنانية”.

وأوضحت أنّ مستشفيات “بيلينسون” و”رمبام”، وأيضا مستشفى “زيف” في صفد ما زالوا يستقبلون جنودًا مصابين من الحدث الأمني في الشمال، والأطباء يكافحون لإنقاذ حياة جندي مصاب.

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مجموعة من الكريات شمال مدينة “حيفا” بِصلية صاروخية كبيرة.

وشن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مربض المدفعية في “نافيه زيف” وأصابت أهدافها بِدقة.

كما استهدفت المقاومة قوة مشاة اسرائيلية كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.

وقصفت المقاومة تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققت فيه إصابةً مباشرة، وتجمعاً آخر في مستعمرة شتولا بِصاروخي بركان وحققت فيه إصاباتٍ مؤكدة.

وبصلية صاروخية كبيرة، استهدفت المقاومة تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة “أفيفيم”، وتجمعاً مشابها في ثكنة “أفيفيم” بِصلية صاروخية كبيرة ايضاً.

هذا وقصفت المقاومة تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة “أدميت” بِصلية صاروخية وحققت فيه إصابةً مباشرة، وكذلك قاعدة “عميعاد” بِصلية صاروخية كبيرة وحققت فيها إصابةً مباشرة.

وفي جنوب “كريات شمونة”، استهدف مجاهدو المقاومة صباح اليوم تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصاباتٍ مؤكدة، كما استهدفوا ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة.

مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله: ما حدث في مسكاف عام ومارون الراس والعديسة ليس سوى البداية

وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف الأربعاء أن “قواتنا اشتبكت اليوم مع قوات العدو في العديسة ومارون الراس”، معلناً أن “عدد القتلى في صفوف العدو في معارك اليوم كبير جداً وهناك تعتيم من قبل العدو”.

وخلال جولة نظمها الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ضمّت أكثر من 200 صحافي، أكد عفيف أن “قواتنا ومقاومونا على أتم الاستعداد للمواجهة مع العدو ومقاومته”، مضيفاً “أقول للجميع إن المقاومة بخير ومنظومة القيادة والسيطرة بخير”، ولافتاً إلى أن “ما حدث في مسكاف عام ومارون الراس والعديسة اليوم ليس سوى البداية”.

المصدر: الاعلام الحربي