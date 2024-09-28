الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: استشهاد رموز المقاومة وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله يجعل شجرة عائلة المقاومة أقوى من أي وقت مضى – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 28 2024 - 17:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك طلعة العاملية
حزب الاتحاد: نفتقده قائدا في مسيرة التحرر كما نفتقده حكيما حريصا على الوحدة الإسلامية والوطنية ورافضا للفتن
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1 دفاعا عن لبنان وردا على استباحة العدو للمدن والقرى
الغارات المعادية في الجنوب ليلا استهدفت بلدات عين بعال والسماعية وزوطر والبازورية وحبوش ووادي برغز ومجرى الليطاني
غارات معادية ليلا على محيط بعلبك وبلدات النبي شيت وطاريا وشمسطار وبوداي وتمنين التحتا والحرفوش والخريبة وجنتا في البقاع
فرق الاغاثة و الإسعاف تعمل على رفع الانقاض من الاماكن التي استهدفها العدو خلال الليل في الضاحية و البقاع و الجنوب
اعلام العدو : رفع حالة التأهب للدرجة القصوى في "اسرائيل" و فتح الملاجئ بعد الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
حزب الله: حقق السيد حسن نصر الله أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة شهيدًا على طريق القدس وفلسطين
حزب الله: نعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر إثر غارة صهيونية غادرة على الضاحية الجنوبية
قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان
السيد السيستاني: نتضرع الى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته ويجمعه بأوليائه محمد وآله الطاهرين
الشيخ أحمد قبلان: العهد بحفظ المقاومة وتاريخ قائدها الأجل والتفاني في سبيل نهجها حتى النصر أو الشهادة
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز:باستشهاد السيد نصر الله تحسرت القلوب على القائد الذي أعطى العرب درس البطولة والإقدام
الرئيس ميشال عون: يفقد لبنان قائدا مميزا وصادقا قاد المقاومة على دروب النصر والتحرير فكان أمينا لوعده وفيا لشعبه
الحزب التقدمي الاشتراكي: نتقدم بخالص التعازي باستشهاد السيد نصر الله ورفاقه بجريمة اغتيال آثمة مدانة ارتكبها العدو
التقدمي الاشتراكي: نؤكد في هذه اللحظة ضرورة التكاتف والتضامن على كل المستويات في مواجهة العدو الإسرائيلي
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: فخر المسلمين وأُسوة الجهاد والمقاومة الشهيد السيد حسن نصرالله قد نال أمنيته الأزلية
بزشكيان: الهجوم الإرهابي على الضاحية وفقدان شخصيات المقاومة البارزة يجعل شجرة المقاومة الطيبة أكثر رسوخًا
بزشكيان: سيظل اسم السيد حسن نصر الله يلمع في سماء الإسلام إلى الأبد
بزشكيان: المجتمع الدولي لن ينسى أن أمر هذا الهجوم الإرهابي قد صدر من نيويورك ولا يمكن للأمريكيين أن يبرئوا أنفسهم
بزشكيان: تعازي وتهاني باستشهاد المجاهد العظيم السيد نصر الله إلى قائد الثورة الإسلامية وجميع المستضعفين والأحرار
بزشكيان: حزب الله سيظل يلمع كالشمس ولا شك أن راية النضال ضد الظلم لن تسقط أبدًا لأن "إن الله عزيز ذو انتقام"
المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 3 رداً على استباحة العدو للمدن والقرى والمدنيين
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية دفاعًا عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة ساعر بالصواريخ دفاعا عن لبنان وشعبه ورداً على استباحة العدو للمدن والقرى
قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية رداً على استباحة العدو للمدن والقرى
المقاومة الإسلامية: قصف مجاهدونا مستعمرة معالوت بـ50 صاروخاً رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
العدو الصهيوني شن غارات عنيفة طوال ساعات الليل استهدفت مباني في الكفاءات وبرج البراجنة والحدت والشويفات والليلكي
حزب الله: لاصحة لادعاءات العدو عن وجود اسلحة او مخازن في المباني المدنية التي استهدفها في الضاحية الجنوبية
الغارات الصهيوني في قرى النبطية استهدفت ليلال بلدات حبوش وكفرتبنيت وزوطر الشرقية ودير الزهراني والكفور
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: استشهاد رموز المقاومة وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله يجعل شجرة عائلة المقاومة أقوى من أي وقت مضى
منذ 49 mins
28 September، 2024
عاجل
مسعود بزشكيان
التعليقات
ذات صلة
الرئيس الإيراني: نقف في جبهة واحدة مع شعوب المنطقة ضد “اسرائيل” وعلى امريكا اثبات حسن نواياها
العراق: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يصل إلى البصرة
الرئيس الإيراني يصل العراق في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه تستمر 3 أيام
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}