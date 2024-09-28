سعد الحريري: اغتيال السيد نصر الله عمل جبان ومدان والمطلوب التعالي فوق الخلافات للوصول ببلدنا الى شاطئ الامان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 17:50
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حزب الاتحاد: نفتقده قائدا في مسيرة التحرر كما نفتقده حكيما حريصا على الوحدة الإسلامية والوطنية ورافضا للفتن
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1 دفاعا عن لبنان وردا على استباحة العدو للمدن والقرى
المقاومة الإسلامية: قصف مجاهدونا مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
الغارات المعادية ليلا استهدفت بلدات معركة ودبعال وزبقين وحاريص وبرعشيت و الشبريحا و المساكن و برج الشمالي جنوب لبنان
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حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ358 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
اعلام العدو : رفع حالة التأهب للدرجة القصوى في "اسرائيل" و فتح الملاجئ بعد الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
سعد الحريري: اغتيال السيد نصر الله عمل جبان ومدان والمطلوب التعالي فوق الخلافات للوصول ببلدنا الى شاطئ الامان
منذ 55 mins
28 September، 2024
عاجل
الشهيد السيد نصر الله
سعد الحريري
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