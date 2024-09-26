‫قوات الإحتلال تقتحم مدينة البيرة في الضفة الغربية وتعتقل  ‫عددا من الفلسطينين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 05:22

‫قوات الإحتلال تقتحم مدينة البيرة في الضفة الغربية وتعتقل  ‫عددا من الفلسطينين

منذ 1 ساعة 26 September، 2024
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