وزارة الصحة اللبنانية: 9 شهداء واكثر من 300 إصابة بالتفجيرات التي طالت أجهزة لاسلكية في لبنان اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 19:44

وزارة الصحة اللبنانية: 9 شهداء واكثر من 300 إصابة بالتفجيرات التي طالت أجهزة لاسلكية في لبنان اليوم

منذ 52 mins 18 September، 2024
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