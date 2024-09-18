المقاومة الإسلامية تزف ثلة من مجاهديها شهداء على طريق القدس

زفت المقاومة الاسلامية ثلة من مجاهديها شهداء على طريق القدس وفي ما يلي البيانات الصادرة عن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد يوسف ماضي علوه “هادي” مواليد عام 1986 من بلدة بلدة الحفير التحتا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن أحمد محمد “مصطفى” مواليد عام 1992 من بلدة حبشيت في عكار، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد نجيب عبد الحسين علاء الدين “علي مظلوم” مواليد عام 1991 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن محمد ياسين “يامن” مواليد عام 1986 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد منتش “صلاح” مواليد عام 1994 من بلدة كفرصير في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد زكريا عباس “حيدرة” مواليد عام 1986 من بلدة الجيّة في جبل لبنان، والذي ارتقى وشهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس بلال منعم “ميرزا مهدي” مواليد عام 1996 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار “ذو الفقار” مواليد عام 1985 من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي علاء الدين “زكريا” مواليد عام 1989 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أيوب فقيه “باقر” مواليد عام 1988 من بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس فضل ياسين “أبو الفضل” مواليد عام 1993 من منطقة زقاق البلاط في بيروت، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي عباس سمحات “جواد معتوق” مواليد عام 1995 من بلدة الطيري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي