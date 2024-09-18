المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف في حيفا شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 21:16

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف في حيفا شمال فلسطين المحتلة

منذ 30 mins 18 September، 2024
المقاومة الإسلامية في العراق
المقاومة الإسلامية في العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف في حيفا شمال فلسطين المحتلة صباح اليوم الأحد وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت في بيان إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء أمس الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2024 ، هدفاً في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة الإسلامية “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

المصدر: المقاومة الإسلامية في العراق

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