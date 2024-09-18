حزب الله يتقبل التبريكات بشهادة محمد مهدي نجل النائب علي عمار

تقبّلَ حزبُ الله التبريكاتِ والتعازيَ بشهادة عدد من المجاهدين اثر تفجيرات البايجر، بمشاركةِ رئيسِ تيار المردة سليمان فرنجية وعضوِ كتلةِ التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل إلى جانبِ حشدٍ من النوابِ والوزراءِ الحاليين والسابقين والشخصياتِ والفاعلياتِ الشعبيةِ والاهليةِ والبلدية والاجتماعية والعسكرية والدينية.

وصباحاً تقبلَ النائبُ علي عمار التبريكات. باستشهاد نجله محمد مهدي عمار. واكدت الشخصياتُ والوفودُ المشاركةُ ضرورةَ التمسكِ بالوحدةِ الوطنية لمواجهةِ الاجرامِ الصهيوني المتمادي في الاعتداء على السيادةِ اللبنانية.

المصدر: المنار