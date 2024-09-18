بلينكن: الولايات المتحدة لم تكن ضالعة أو على علم مسبق بعملية تفجير أجهزة اتصال في لبنان

زعم وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، ما نشرته تقارير بأنّ “الولايات المتحدة ضالعة أو على علم مسبق بعملية تفجير المئات من أجهزة الاتصال في لبنان”.

وخلال مؤتمر صحفي له في مصر، قال بلنيكن إنّ “الولايات المتحدة ما زالت تجمع الحقائق بشأن تفجيرات أجهزة بيجر للاتصالات اللاسلكية في لبنان، ومن الضروري أن يتجنب الجميع اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الصراع”.

هذا وأصيب نحو 2800 شخص واستشهد 12 آخرين عصر أمس الثلاثاء إثر تفجير نظام الـpagers المحمول باليد، في مختلف المناطق اللبنانية.

وحمّلت المقاومة الإسلاميّة في لبنان في بيان لها “العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة حول الاعتداء الآثم الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة”.

المصدر: وكالات