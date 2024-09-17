بالفيديو | محلقة اسرائيلية كانت تلقي مناشير فوق الوزاني باتت في أيدي المقاومة

عرض الاعلام الحربي لدى المقاومة الاسلامية، مشاهد من سيطرة المجاهدين على المحلّقة التابعة لجيش العدو الإسرائيلي التي كانت تلقي مناشير تحذيرية ضد أهلنا في منطقة الوزّاني الجنوبية.

وتظهر المشاهد التي وزعتها المقاومة، لحظة تجهيز جنود الاحتلال للمحلقة بالمنشورات التي تم إلقاؤها، كما وأظهرت المشاهد لحظة اقلاع المسيرة من الاراضي الفلسطينية المحتلة، إلى حين اسقاطها من قبل المقاومة.

ويوم السبت، تبرأ جيشُ الاحتلالِ من قيامِ قائدِ لواءٍ في الجيشِ بتوزيعِ مناشير تدعو سكانَ قرى في جنوبِ لبنانَ الى مغادرتِها.

وقالت اذاعةُ جيشِ الاحتلال اِنَ القاءَ مناشيرَ فوقَ منطقةِ الوزاني كان مبادرةً من احدى كتائبِ الجيشِ عندَ الحدود اللبنانية، وأن قيادةَ الجيشِ والمستوى السياسيَ لم يُصادقا على القاءِ المناشير.

وفي وقت سابق اليوم، عرض الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية منظومة فنيّة في موقع المالكية التابع لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وعرض الاعلام الحربي أيضاً، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع المطلّة التابع لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

كما عرضت المقاومة مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على طريق موقع رويسات العلم – زبدين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

المصدر: الاعلام الحربي