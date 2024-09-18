إيران: حادثة لبنان تثبت أن الغرب يدعم “العمليات الصهيونية”

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن “استخدام الكيان الصهيوني وسائل ترفيهية في لبنان أداة للإرهاب هو فعل يعكس طبيعته الوحشية والإجرامية”.

وقال بزشكيان إن “حادثة لبنان تثبت أن الغرب يدعم العمليات الصهيونية رغم سعيه في الظاهر لوقف الحرب بغزة”، لافتاً إلى أن “حقيقة أن الأدوات المصنوعة من أجل رفاهية البشرية تستخدم كأدوات للإرهاب والدمار دليل على سقوط الانسانية وهيمنة الوحشية والإجرام”. بزشكيان أكد أن “هذا الحادث مصدر عار للدول الغربية وخاصة الأميركيين الذين لن يتورعوا عن تحقيق أهدافهم اللاإنسانية”.

المصدر: مواقع إخبارية