إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عين يعقوب، نيفيه زيف، كليل، وجعتون بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 15:06

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عين يعقوب، نيفيه زيف، كليل، وجعتون بالجليل الغربي

منذ 5 mins 18 September، 2024
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