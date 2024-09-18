“القومي”: عدوان “البايجر” جريمة إغتيال جماعي موصوفة والرد سيكون بنفس المستوى

أكد الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان لها الأربعاء ان “عدوان البايجر هو جريمة إغتيال جماعي موصوفة، إعتدى فيها العدو الاسرائيلي على لبنان على مرأى من العالم أجمع، وهي شكلٌ من أشكال توسِعة الحرب التي لم تراعِ أي شكل من أشكال الإنسانية، حيث استهدف العدو الأطفال والعمّال والموظّفين والمسعفين والممرّضين المدنيين العزّل إضافةً إلى المقاومين”.

وأشار القومي الى ان “الإحباط لن يكون يوما ما مرادفا لعمل المقاومة ولحياة أبناء شعبنا وإن الرّد على هذا العدوان سيكون بما يتناسب مع حجم العقاب الذي يستحقُّهُ العدو وهو لن يكون إلّا بمستوى الجريمة الحاصلة”، وأكد أن “هذه الجريمة تفرُضُ علينا جميعًا ثباتًا أكثر خلف إلزاميّة القتال والمواجهة ايمانًا بفلفسة البقاء وحتميّة أعتبار الصراع مع هذا العدو صراع وجود وليس صراع حدود”، وتابع “لذلك يُعلِن أن القوميين سيبقون على جهوزيّةٍ تامّة، كما كانوا بالأمس، لمواجهة أيّ مستجد يتطلّب التحرّك والمواجهة”.

وتقدم القومي “بالتعزية لعوائل الشهداء جميعا، مع التمنّيات بالشفاء لجميع الجرحى المدنيين والعسكريين”، وعاهد “شعبَنا أنّ هذه المعركة هي معركة الأمّة والمحور ولن نخرُجَ منها إلّا منتصرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام