“القومي” حيا شهداء الصحافة والرأي: لمحاكمة الصهاينة أصحاب غريزة القتل الإجرامي

حيا عميد الإعلام في الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان معن حميّة في حديث له الثلاثاء بمناسبة “عيد الشهداء” في السادس من أيار “شهداء الصحافة والرأي الذين قضوا على يد الجزار العثماني”، وأكد أن “ذكرى هؤلاء الشهداء وكل شهداء أمتنا بمواجهة الاحتلال والعدوان ودفاعا عن السيادة والكرامة، هي ذكرى خالدة وحاضرة في نفوس الأجيال، جيلا بعد جيل”.

وأشار حمية إلى أن “الصحافة بكافة أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية أثبتت خلال العدوان الصهيوني على لبنان أنّها كانت جندياً حقيقياً في الدفاع عن البلاد، ونقل الصورة الواضحة عن جرائم الاحتلال الغاشم بحق أبناء شعبنا”، وأكد أن “ارتقاء أكثر من مئتي صحافي شهداء خلال حرب الإبادة التي يشنها جيش العدو على أهلنا في قطاع غزة، إنما يُظهر حجم التضحيات وفعل البطولة المؤمنة التي يخلّدها التاريخ”.

وراى حمية أن “الانتصار لدماء الشهداء، يستوجب رفع الصوت دائماً لمحاكمة أصحاب غريزة القتل الإجرامي، العثمانيّون الجدد منهم والصهاينة العنصريون وأتباعهم الذين يعيثون قتلاً وإرهاباً بحق أبناء شعبنا في كل بلادنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام