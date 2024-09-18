بيرم: تفجير أجهزة البيجر جريمة إرهابية وسنرد بالطريقة المناسبة

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان مصطفى بيرم أن “تفجير أجهزة البيجر هي جريمة موصوفة وعملية إرهابية”.

وأوضح بيرم في حديث له الاربعاء أن “اسرائيل قامت بهذا العمل بعد فشلها على الصعيد العسكري وبالتالي لجأت الى إرهاب المدنيين عبر حرب نفسية يخوضها بوجه المدنيين ولكنه يضرب على الوتر الخاطئ”، وتابع “صحيح أننا نحزن لفقد اصدقائنا وأحبابنا إلا أن حزب الله استوعب الصدمة ينظر نحو الجانب الايجابي والتضامن اللبناني الذي شهدناه يؤسس لبناء وطن مقتدر”، وأضاف “أننا ندير خلافاتنا الداخلية بالحوار والتلاقي ونقف يدا واحدة في وجه عدونا”.

وشدد بيرم على أن “حزب الله سيرد بالطريقة المناسبة وسيتخذ الاجراءات الملائمة عبر خطة مدروسة، لاسيما أننا نواجه قوى دولية تدعم الجيش الاسرائيلي بكل التقنيات اللازمة، ولكننا نملك ارادة وعقل يجعلنا نرد الصاع صاعين” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام