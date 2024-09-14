النائب قبيسي خلال تفقده المبنى المستهدف في كفررمان: الغارة الصهيونية ترجمة لجرائم العدو الاسرائيلي

تفقد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي المبنى الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي بغارة في بلدة كفررمان ودمره بالكامل وادى الى اصابة 10 اشخاص بجروح وتضرر عشرات المنازل والمحال.

واعتبر أن “بهذا الفعل الجبان وهذه الغارة الاجرامية على حي آمن يكتظ بالسكان المدنيين، تتجلى السياسة الاجرامية للعدو الصهيوني يوميا في الجنوب بقصفه للابرياء وللمدنيين كما يجري في غزة والضفة الغربية. تترجم اسرائيل اجرامها في كل يوم واهلنا صامدون في بلداتهم نوجه لهم التحية ونسأل الله الشفاء للجرحى فهذه لغة صمود وتضحية في سبيل الجنوب”.

وأشار إلى أن “المبنى قصف ليلا وبطريقة وحشية، فمن يستهدف المدنيين بهذه الطريقة يمارس سياسة اجرامية بحق بلدنا وبحق منطقتنا، وتعودنا أن تترجم مدينة النبطية صمودها مقاومة بوجه العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية