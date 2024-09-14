المقاومة الاسلامية تقصف قاعدة عسكرية اسرائيلية وتدمر دبابة على طريق رويسات العلم

ردت المقاومة الإسلامية في لبنان بعيد منتصف الليل على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏الاحمدية.

وقصف مجاهدوها فجر اليوم، المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ ‏الكاتيوشا.

وتحوي القاعدة تشكيلات من الفرقة 91 والفيلق الشمالي، وهي تبعد 20 كلومترا عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية فجر اليوم عن إستهداف مجاهديها دبابة ميركافا على طريق رويسات العلم زبدين بصاروخ موجه، وأصابوها بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها وإشتعال النيران فيها.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ في منطقة كاحال جنوب صفد، جراء صواريخ اطلقت من لبنان.

وأفادت القناة الـ 12 الاسرائيلية، بسقوط سقوط عدد من الصواريخ بين منطقة روش بينا وشمال بحيرة طبريا. في حين تحدث اعلام العدو عن قصف كثيف باتجاه الشمال المحتل، حيث تم إطلاق العشرات من الصواريخ على العديد من المناطق التي لم يتم إخلاؤها.

وكانت المقاومة قد أعلنت أمس عن تنفيذ عمليات عدة، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، أبرزها استهداف ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.

كما هاجمت المقاومة بِأسراب من ‏المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة.

المصدر: الاعلام الحربي